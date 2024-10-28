Skip to Main content
Speakeasy
0
Order Now
101 W Main St, Troy, OH
365 Ludlow Avenue, Springfield, OH
Order Now
Home
/
Nutri Cranberry Vodka
Nutri Cranberry Vodka
$0
ID REQUIRED
Nutri Flavor
Required*
Please select 1
Select...
Add to Cart
1
Vodka seltzer made with real juice. 100 calories. No added sugars, gluten free! Choice of classic cranberry, cranberry orange, cranberry grapefruit, or cranberry apple
Speakeasy Locations and Hours
Speakeasy Miso
(937) 703-1103
101 W Main St, Troy, OH 45373
Closed
•
Opens Friday at 11AM
All hours
View menu
Speakeasy Ramen
(937) 324-3722
365 Ludlow Avenue, Springfield, OH 45505
Closed
•
Opens Friday at 11AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement